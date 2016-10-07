Саратов, 7 октября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. В 2015 году в ГИТ региона поступило 1130 обращений о задержке зарплат, за аналогичный период 2016-го — в два раза больше — 2268. Такие данные были озвучены на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 7 октября, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

С начала года ГИТ в ходе проверок выявила 9 тыс. фактов задолженности по зарплате на общую сумму 21 млн рублей.

По словам зампреда облправительства Александра Стрелюхина, в регионе не погашены долги по зарплате перед 890 работниками.

Напомним, 22 июня текущего года на открытом форуме надзорного ведомства заместитель прокурора региона Тимур Маслов отметил, что еще 6 лет назад Саратовская область входила в число шести субъектов страны, где отсутствовала задолженность по зарплате, но к концу 2015-го ситуация приняла катастрофический характер. В 2015 году было возбуждено 9 уголовных дел в отношении работодателей, не выплачивающих зарплату, в 20 146-м — 4, еще 7 материалов расследуются.

Начальник отдела прокуратуры по надзору за исполнением законов в соцсфере Виктор Чернов доложил, что за 5 месяцев текущего года выявлено свыше 8 тыс. нарушений трудовых прав работников, в суды направлено более 4 тыс. исков о взыскании долгов по зарплате на сумму 99 млн рублей. Задержки зарплаты были на заводах «Контакт», «АиТ», «Волгомост». У «Волгамост» был долг 154 млн, он уже частично погашен — на 138 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области основными должниками по выплатам зарплаты работникам в 2015 году названы АО «НПП «Контакт» с его отраслевым холдингом ГК «Ростехнологии» — 34 млн рублей и ГУ №5 Спецстроя России — 126 млн рублей. По данным прокуратуры региона, всего в 2015 году выявлено 12 тыс. 575 нарушений законодательства об оплате труда, в результате вмешательства надзорного органа погашена задолженность в размере свыше 433 млн рублей, с

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