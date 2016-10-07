Минск, 7 октября, 2016, 14:57 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Александр Лукашенко готов к любым реформам — даже более болезненным, чем предлагает МВФ. Об этом он заявил 7 октября, выступая в Национальном собрании Белоруссии, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

По его мнению, Белоруссия «должна преодолеть негативные тенденции в экономике и выйти на устойчивые динамичные темпы развития», так как «у нас есть для этого все условия». По его словам, среди части граждан бытует мнение, что для выхода из кризиса и богатой жизни нужны некие структурные реформы.

«Я готов к любым реформам. Самым жестким. Жестче, чем требует МВФ. Вопрос в другом: готовы ли вы к ним?», — заявил Лукашенко.

Как сообщает президентская пресс-служба, «он также поставил вопрос, что понимается под структурными реформами, изменением структуры экономики». Эти вопросы он адресовал членам Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, которых назвал «представителями народа».

Напомним, по итогам состоявшихся 5−7 октября в Вашингтоне переговоров с руководством МВФ делегация официального Минска не добилась согласия фонда на открытие новой кредитной линии. Александр Лукашенко 6 ноября 2015 года в своей инаугурационной речи подверг критике сторонников либертарианства и заявил, что приватизации не будет и «в ближайшую пятилетку реформ ждать не следует».

Вскоре после этого, 17ноября 2015 года Лукашенко на встрече с Долманом заявил, что у него «нет аллергии» на рекомендации фонда и что эти рекомендации исходят из объективных законов экономики. Тогда он заявил, что возможная программа сотрудничества МВФ с официальным Минском вызывает вопросы не по мерам, которые в рамках данной программы можно реализовать, а по срокам реализации и, при этом, по срокам между сторонами нет значительных расхождений, а правительство Белоруссии настроено реализовать ещё не утверждённую фондом программу в максимально сжатые сроки. Однако фонд ждал не заявлений о готовности выполнять свои рекомендации, а реализацию этих рекомендаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе состоявшегося 3 октября совещания Александр Лукашенко заявил чиновникам, направлявшимся в США на переговоры с фондом: «Если вы хотите во время кризиса всё сломать, то этого не будет». Комментируя перспективы реализации рекомендаций МВФ, которыми обусловлено оказание финансовой помощи официальному Минску, Лукашенко сказал: «Но цена в $3 млрд совершенно неподъёмная для нас и несправедливая для народа, и перечёркивает ту политику, которую проводили до этого».