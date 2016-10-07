Калининград, 7 октября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В сокращении Минфином РФ субсидий для калининградских предприятий на 42 млрд рублей — «ничего критичного нет». Такое мнение журналистам высказал сегодня, 7 октября, Антон Алиханов, назначенный накануне на должность врио губернатора Калининградской области.

gov39.ru Врио калининградского губернатора Антон Алиханов

ИА REGNUM напоминает, в рамках секвестра федерального бюджета на 2016 год министерство финансов предложило сократить — с 66,7 млрд рублей до 24,55 млрд рублей — объём субсидий в части поддержки калининградских предприятий из-за отмены таможенных льгот Особой экономической зоны.

Существенная доля субсидий распространяется на предприятие «Автотор», выпускающее более 30 моделей пяти брендов — BMW, Cadillac, KIA, Opel, Chevrolet, Hyunda.

«Ведь все журналисты, во всяком случае, те, которые работают в Калининграде, понимают, что такое — эти 66 миллиардов, — сказал Алиханов. — Мы ведь все знаем, что это расходы, которые обусловлены доходами. Методика расчёта была сильно приблизительная, как мы это теперь с вами понимаем. Ввиду определённых объективных обстоятельств эти деньги просто не понадобились. Общая сумма по году у нас получается примерно 27,5−28 млрд. Нам подсрезали чуть больше, чем требуется. Но опять же, попасть с точностью в 100% невозможно, ведь мы сами понимаем, что эти выплаты завязаны на хозяйственную деятельность конкретных предприятий. Спрогнозировать её, извините, с точностью до винтика, до болтика невозможно».

Поэтому, по мнению Алиханова, «в новости о том, что нам срезают 40 с лишним миллиардов рублей — ничего критичного нет».

«Об этом можно даже не писать, потому что никто от этого не умрёт, механизм, заложенный постановлением, работает и будет продолжать работать и в последующие годы», — подытожил Алиханов.

ИА REGNUM уточняет, что с 1 апреля 2016 году калининградским предприятиям необходимо уплачивать таможенные пошлины при вывозе продуктов переработки, в процессе производства которых были использованы иностранные товары, помещенные ранее под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Доля калининградских компаний, которые вывозят подобную продукцию на территорию «большой России», составляет в экономике региона чуть более 20%. На них трудится порядка 50 тысяч человек.