Санкт-Петербург, 7 октября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Количество собак, которые содержатся в домах и квартирах петербуржцев, достигает 300 тысяч особей. Для их цивилизованного выгула необходимо создать в городе около 200 специализированных площадок.

2536477 Пргулка с питомцем

Об этом было заявлено на заседании Общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным, сообщила 7 октября пресс-служба Смольного.

В центре обсуждения совета оказалась реализация адресной программы размещения площадок для выгула собак, сформированной комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.

Как выяснилось, сейчас в городе не более 50-ти подобных площадок, в том числе спортивно-дрессировочных. С учетом численности собачьего «поголовья», их число необходимо довести как минимум до 180-ти.

В качестве примера для подражания приводилась площадка муниципального образования «Введенский» на улице Зверинской. Там уже два года существует специально оборудованная зона с тренажерами для собак, которая пока является единственной в Петроградском районе.

Глава Общественного совета, вице-губернатор Петербурга Ольга Казанская для активизации процесса обустройства площадок для выгула предложила максимально наладить межведомственное взаимодействие, создав рабочую группу из числа чиновников ряда комитетов городской администрации.

Второй обсуждавшейся проблемой стало регулирование численности безнадзорных животных. Особую тревогу у специалистов вызывает наличие таких животных на территориях промышленных предприятий, что затрудняет их отлов, чипирование и кастрацию для сотрудников специализированных городских структур.

«К сожалению, безнадзорные животные — это неизбежные спутники большого города. Однако у петербуржцев всегда было особенное отношение к живой природе. Каждый житель нашего города должен знать, что делать, когда животное оказалось в беде, как ему помочь найти новый дом», — подчеркнула по итогам совещания Ольга Казанская.

По итогам совещания в Смольном, решено разработать план по информированию жителей города о культуре содержания домашних питомцев и возможностях сосуществования с безнадзорными животными.