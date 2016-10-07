Улан-Удэ, 7 октября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. «Еще зима не началась, а мы уже имеем провал в системе отопления в Бурятии. Начало октября — отключения в Таксимо, пожар на котельной в Улан-Удэ, в результате которого пострадал конвейер углеподачи. Такой подход к подготовке отопительного сезона никого не должен устраивать», — заявил начальник Сибирского центра МЧС генерал-лейтенант Сергей Диденко.

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Выступая на совещании, посвященном отопительным проблемам в республике, Диденко отметил, что отопительный сезон в Бурятии по разным причинам проходит с отключением тепла рядовым потребителям. В МЧС уверены, что и нынешний сезон не станет исключением.

«Слова в свое оправдание нашлись у всех сторон. Специалисты МРСК рассказали о потерянных из-за должников миллиардах, власти Муйского района — о плачевном состоянии коммуналки и проблемном бюджете, энергосбытовая компания — о недобросовестном собственнике котельных, который ежегодно банкротит свою компанию, создает новую и не платит по счетам, прокуратура — о мерах, которые принимаются, однако результата не приносят. Выяснилось, что такая волокита между хозяйствующими субъектами длится уже 6 лет», — говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, Диденко «посоветовал главе района выбрать другой стиль работы — на предупреждение». Бурятии отведено две недели на решение всех отопительных проблем и устранение всех разногласий в этой сфере.

В настоящее время энергоснабжение котельных возобновлено. Энергетики заверили, что до конца отопительного сезона «никаких внеплановых отключений теплоснабжающих объектов не будет». Режим ЧС для Таксимо сохраняется до полного разрешения конфликтной ситуации.

В Минстрое Бурятии сегодня, 7 октября, сообщили ИА REGNUM, что все объекты ЖКХ поселка Таксимо работают в штатном режиме: «Правительство Республики Бурятия и Минстрой РБ держат вопрос подписания договора энергоснабжения между ОАО «Читаэнергосбыт» и ООО «Таксимовская коммунальная компания», а также в целом прохождение отопительного сезона на особом контроле».

В министерстве утверждают, что все объекты жизнеобеспечения (котельные, тепловые и водопроводные сети) поселка Таксимо подготовлены к отопительному сезону в срок, на котельных сформирован нормативный запас топлива.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 4 октября работа двух котельных п. Таксимо Муйского района Бурятии была остановлена. Без тепла остались 300 домов (более 2 тыс. человек, всего в поселке проживают около 8 тыс. человек) и пять социальных объектов. В республиканском Минстрое причиной произошедшего назвали спор двух хозяйствующих субъектов — АО «Читаэнергосбыт» и ООО «Таксимовская коммунальная компания», которая с недавнего времени обслуживает данные котельные. Из-за разногласий компании до сих пор не могут подписать договор энергоснабжения, подчеркнули в министерстве. Котельные подключили к энергоснабжению 5 октября.

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В довесок к отопительным проблемам в Таксимо произошел крупный пожар в котельной «Юго-Западная» в городе Улан-Удэ. На установление его причины может уйти до 30 дней.

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