Ярославль, 7 октября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы настороженно относятся к решению Правительства Ярославской области сделать бюджет региона на следующий год бездефицитным. Как ранее сообщало ИА REGNUM, об этом заявил заместитель председателя Правительства Ярославской области — директор Департамента финансов Илья Баланин на слушаниях по бюджету следующего года.

duma.yar.ru Бюджетные слушания

«Цифры пока предварительные. По предварительным цифрам перспективы нерадужные. При этом заместитель председателя правительства сказал, что мы будем уменьшать количество жителей Ярославской области, живущих за чертой бедности. При таком бюджете непонятно, за какой счет мы сможем это поправить. Может мы не знаем секретного плана Правительства области? Надеюсь он есть, и в дальнейшем мы его узнаем», — поделился своей оценкой ситуации депутат Ярославской областной думы, член фракции «Справедливая Россия» Сергей Балабаев.

Депутат Ярославской областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев насторожен тем, как будут выполнены социальные обязательства. Он отмечает, что правительство планирует сократить расходы на все региональные государственные и целевые программы.

«У нас разрыв между доходами и расходами составляет приблизительно 6 миллиардов рублей. У меня на руках есть документ «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по государственным и целевым программам Ярославской области на 2017 год». Читая данный документ, я вижу, что несмотря на инфляцию, расходы на все программы урезаются. Программа развития здравоохранения» — минус 1,14 млрд рублей, целевая программа Департамента образования — минус 56 миллионов рублей, социальная поддержка — минус 1,5 млрд, развитие культуры, туризма и спорта — минус 317 млн, развитие дорожного хозяйства и транспорта — минус 1,33 млрд, развитие сельского хозяйства — минус 425 млн. Если выход на бездефицитность бюджета будет за счет сокращения финансирования этих статей бюджета — то это ужасно. Бездефицитность — это, конечно, хорошо, но не за счёт сокращения социальных гарантий», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

Отметим, что приведенные в документе цифры директор депфина Илья Баланин на слушаниях назвал предварительными, отметив, что они будут значительно скорректированы.

Кандидат экономических наук, заместитель председателя Ярославской областной думы, представитель «Единой России» Павел Исаев считает, что Правительство области еще не раз внесет в параметры бюджета существенные правки. При этом Исаев так же, как и его коллеги из оппозиции, не видит способа сделать бюджет региона на 2017 год бездефицитным.

«Ситуация подготовки бюджета проходит в необычных условиях. С одной стороны, у нас и в мире, и в стране, и в области сложная экономическая ситуация. Но у нас в регионе это происходит еще и на фоне смены команды. Новое Правительство области вникает в сложившеюся ситуацию. В сроки, предусмотренные законом Ярославской области, они не успевают продумать все и боятся раньше времени выдать какие-либо показатели. Сегодняшние слушания носили скорее технический характер. Фактически мы обсуждали воздух, а не конкретные вопросы формирования бюджета на 2017 год. Не исключаю, что нам потом предложат исключить половину социального кодекса, для того чтобы выполнить задачу бездефицитного бюджета. Я не представляю, как сделать его бездефицитным, если не обмануть самих себя, например, не заложить в бюджет изначально половину зарплат бюджетников, а потом заложить эти средства в середине года. Задача сложная, я надеюсь, что ничего не пострадает, и все пройдет хорошо. Зазор сфер, средства финансирования которых можно урезать, почти нулевой, и за счет его дыра в несколько миллиардов не закроется. Какие-то оценки пока давать некорректно. Я думаю весь ноябрь и декабрь мы будем править бюджет», — считает заместитель председателя Ярославской областной думы, кандидат экономических наук Павел Исаев.