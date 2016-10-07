Курган, 7 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. В Кургане профсоюзы вывели людей на улицы. Граждане требуют от государства оплачивать капитальный ремонт и ввести минимальный размер оплаты труда, равный прожиточному минимуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Восстание. 1860

Ввести капремонт жилья за счет государства, а не населения. Установить минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума до 2018 года. Обеспечить своевременную и полную индексацию заработной платы, пенсий, пособий, сохранить действующий пенсионный возраст. Эти и другие требования выдвинули сегодня, 7 октября, зауральские профсоюзы.

Митинг был проведён в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». Его организатором стала Федерация профсоюзов Курганской области (ФПКО). Митингующие говорили о том, что на протяжении последних лет правительством России тормозится реализация норм трудового законодательства по установлению минимального размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума. По их словам, властью якобы было проигнорировано мнение профсоюзов о недопустимости увеличения пенсионного возраста, а также мнение профсоюзов и объединения работодателей не передавать налоговым органам полномочий по администрированию социальных страховых взносов.

«Критический уровень безработицы и дефицит достойных рабочих мест — это проблема для молодежи. Мы выступаем за гарантированное первое место работы молодому специалисту! Нехватка условий для самореализации и низкий уровень зарплат по сравнению с соседними регионами — главные причины миграции зауральской молодежи. Задача государства: ликвидировать эту причину и компенсировать рост цен ростом зарплат», — отметил в своем выступлении председатель цехового комитета завода «Корвет» Кирилл Камшилов.

Председатель профсоюзной организации «Курганстальмоста» Олег Кокин в своем выступлении отметил, что на предприятиях убирают доплаты за вредность, тем самым снижая компенсации. При этом вредные факторы как были, так и остаются. «Из спецоценки исключили фактор травмоопасности, — акцентировал он. — А ведь это реальная причина роста производственного травматизма! Качество медицинских осмотров оставляет желать лучшего. Закону о специальной оценке условий труда нужна доработка. Требуем доработать законодательство и проводить спецоценку условий труда для защиты работников, а не снижения социальных гарантий!»

Сейчас проходит согласование новое соглашение о минимальной заработной плате в Курганской области, по которому с 1 января 2017 года предполагается установить минимальную заработную плату во внебюджетном секторе экономики в Курганской области 8770 рублей. И это — достижение курганских профсоюзов. Также подготовлен проект распоряжения губернатора о мерах по взаимодействию между органами власти, профсоюзами и работодателями.

Мнение студенческой молодежи высказал заместитель председателя профсоюзной организации Курганской сельскохозяйственной академии Никита Пономарев: «Стипендия в большинстве вузов не достигает даже прожиточного минимума, она до смешного мала. И студенты начинают подрабатывать. В итоге — хроническая усталость и снижение успеваемости. Замкнутый круг: работая, чтобы оплатить учебу, можно этой самой учебы лишиться вовсе. Без опыта работы устроиться по специальности в приличное место трудно, а иногда и совсем невозможно. Кстати, получить этот самый опыт работы — дело тоже не из легких. Хитрые работодатели неопытным студентам платят суммы, почти равные несчастной стипендии».

По итогам митинга была принята резолюция. В понедельник, 10 октября, состоится встреча губернатора Курганской области Алексея Кокорина с профсоюзным активом.