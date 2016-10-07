Казань, 7 октября, 2016, 14:50 — ИА Регнум.



Ян Вермеер. Астроном (фрагмент). 1668

8 октября Казань наряду с 22 другими крупными городами России примет участие во впервые проводимой в этом году Всероссийской контрольной по астрономии. Однако энтузиазм, как оказалось, единственного заинтересованного в проведении мероприятия в Татарии человека, доцента Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Института физики КФУ Алмаза Галеева, который взялся за организацию астродиктанта в Казани, не был поддержан ни коллегами, ни руководством одного из старейших вузов страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

От первоначальной идеи параллельно провести Всероссийский астродиктант на базе планетария КФУ (который находится за городом) и на кафедре астрономии и космической геодезии Института физики КФУ (то есть в непосредственной доступности, в самом центре столицы Татарии) руководство Института отказалось за несколько дней до проведения мероприятия.

«Мы предлагали провести в Казани, чтобы было массово, но по независящим от меня причинам в КФУ не согласились. Хорошо, хоть в планетарии разрешили провести», — сообщил Алмаз Галеев».

«Это дело изначально затеял Московский планетарий, а это ведь не совсем учебное заведение — скорее популяризаторское. Тут побеседовало наше начальство и решило все это «сплавить» в планетарий», — пояснил доцент кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Георгий Жуков.

При этом масштабную всероссийскую акцию, которая, согласно положению о проведении мероприятия, организуется на принципах добровольности и доступности (то есть участие в ней должно быть абсолютно бесплатным) «обложили налогом»: взрослым за проверку познаний в области астрономии придется заплатить 450 — 550 рублей, детям — 350 — 450. Такова стоимость посещения загородного Казанского планетария в выходные дни (8 октября, день проведения Всероссийской контрольной по астрономии, выпадает на субботу — прим. ИА REGNUM). К участию во Всероссийском астродиктанте без приобретения билета в планетарий допускать не будут.