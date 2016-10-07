Москва, 7 октября, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Сотрудничество с Китаем в транспортно-логистической сфере, в частности совместный проект в Крыму может стать одним из шагов на пути по превращению полуострова из дотационного региона в регион-донор. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 7 октября замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя данные о крупном китайском портовом проекте на Черном море по развитию крымского порта «Евпатория».

Аполлинарий Васнецов. Вид из Ласточкиного гнезда. Крым. 1924

По его словам, сотрудничество с Китаем в этой сфере могло бы стимулировать производственную сферу Крыма, создать новые рабочие места в регионе. При этом для качественного развития территории нужны договоренности двух стран, полагает он. «Государственные инвестиции — это сложная вещь, здесь необходимы дополнительные договоренности с руководством Китая, об этом сейчас говорить рано», — подчеркивает депутат.

При этом для проекта необходимо привлекать частные инвестиции, и здесь они могут быть эффективными, поскольку бизнес, учитывая геополитическую обстановку, «заинтересован в усилении роли портов Крыма», говорит парламентарий.

«У Крыма есть потенциал стать регионом-донором вместо дотационного региона. Хотя одному этому проекту решение такой задачи не под силу, но, безусловно, реализация этого проекта стала бы движением в этом направлении», — считает Емельянов.

Эксперты прогнозируют бурное развитие китайской транспортно-логистической системы «Новый шелковый путь». В частности в рамках этого проекта возможно появление крупного китайского портового проекта в северо-западной части Черного моря: в последний год перед присоединением Крыма к России стало известно о китайском мега-проекте по развитию крымского порта Евпатория до грузооборота в районе 100 млн тонн в год. В 2014 году Китай в числе других стран БРИКС признал вхождение Крыма в состав России, чем вызвал большое возмущение Запада. Крым остается дотационным регионом России, в 2016 году в бюджет Крым было направлено 115 млрд рублей из федерального бюджета.

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