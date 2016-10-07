Москва, 7 октября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отставку исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Евгения Зиничева, который руководил регионом с июля месяца текущего года.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я, собственно, исхожу из того, что он лично обращался с просьбой к президенту перевести его в Москву, — цитирует представителя Кремля RT. — Куда именно и на какую должность, насколько я знаю, президент пока не принял каких-то решений».

При этом Песков добавил, что в данном вопросе «не нужно усматривать каких-то глубоких политологических субстанций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев попросил президента РФ Владимира Путина перевести его на другую работу по семейным обстоятельствам.

Исполнять обязанности главы регионы будет премьер-министр областного правительства Антон Алиханов.

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