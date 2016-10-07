Москва, 7 октября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин указом от 6 октября освободил от занимаемой должности десять генералов Министерства внутренних дел России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Указом 530 от 6 октября от занимаемой должности освобождены: