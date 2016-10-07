Путин уволил десять генералов МВД одним указом
Москва, 7 октября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин указом от 6 октября освободил от занимаемой должности десять генералов Министерства внутренних дел России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Указом 530 от 6 октября от занимаемой должности освобождены:
- генерал-майор полиции Леонид Веденов (глава управления по организационно-разрешительной работе МВД РФ);
- генерал-майор полиции Александр Грищенко (заместитель начальника главного управления вневедомственной охраны МВД России);
- генерал-майор полиции Дмитрий Дейниченко (начальник Центра спецназначения сил оперативного реагирования ГУ МВД по Москве);
- генерал-майор полиции Александр Жилкин (глава Центра спецназначения вневедомственной охраны);
- генерал-майор полиции Николай Косяченко (главный инспектор МВД России);
- генерал-лейтенант полиции Сергей Лебедев (начальник главка вневедомственной охраны МВД России);
- генерал-майор внутренней службы Владимир Рыбянц (начальник Организационно-штатного управления МВД России);
- генерал-майор полиции Сергей Сериков (начальник управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу);
- генерал-майор полиции Сергей Скубак (начальник управления внутренних дел по Северо-Восточном административному округу по Москве);
- генерал-майор полиции Вячеслав Хаустов (глава Центра спецназначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России)