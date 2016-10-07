Тбилиси, 7 октября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за день до парламентских выборов распространил очередное видеообращение к населению Грузии и призвал его 8 октября сделать правильный выбор — проголосовать за обновленное «Единое национальное движение», которое, по его же оценке, единственное способно вывести страну на мирный путь развития.

ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он отметил, что в 2012 году грузинский народ проголосовал за лучшую жизнь, хотя в 2012 году жить было намного лучше, чем в 90-е годы прошлого века.

«В 2016 году ответ на вопрос, лучше мы живем, чем в 2012 году или хуже, отрицательный», — отметил Саакашвили и подчеркнул, что если у власти останется Иванишвили, то само существование грузинского государства окажется под вопросом, а Грузия может вообще исчезнуть с карты мира.

«В свое время Иванишвили объявил Грузию маленькой деревней и предсказал, что она исчезнет с международных радаров. И он свое обещание сдержал: Грузия исчезла с международных радаров. Мы этого допустить не должны», — пояснил экс-президент.

По его словам, 8 октября население Грузии делает не простой выбор, так как это будет выбор между тьмой и светом, между существованием и исчезновением Грузии, между государственностью и ее окончательным распадом. В этих условиях Саакашвили очень надеется на своих соотечественников и подчеркивает, что сфальсифицировать выборы Иванишвили не сможет, так как этого ему не позволят.

«Все разговоры о том, что Иванишвили сфальсифицирует выборы, — полная глупость. Ничего у него не вышло. Он не сумел 40-миллионным фильмом запудрить мозги народу, не смог компроматами ополчить народ против нас, не удались ему угрозы. Он уже никому не дает ни копейки, потому что он полностью обанкротился. Мы привезли очень много международных наблюдателей. Есть и наши наблюдатели, которые очень хорошо подготовлены. А у нас есть очень большой опыт, как не допустить фальсификации выборов, как защитить голоса каждого из вас. Поэтому я спокоен и надеюсь завтра на вашу активность. Завтра Грузия скажет, что хочет быть государством, а не простой игрушкой в руках одного прихотливого русского олигарха», — заявил Саакашвили.

Он уверен, что победу на выборах одержит именно его партия, а нынешнее правительство перейдет в оппозицию. Опережая события, Михаил Саакашвили успокоил представителей «Грузинской мечты», что будущее правительство преследовать их не будет.

«Хочу обратиться к нынешнему правительству, которое завтра станет политической оппозицией. Наша задача — не преследования политической оппозиции, а быстрое развитие страны. У нас большие планы, и все силы мы направим на осуществление этих планов», — заверил будущих оппонентов Саакашвили.