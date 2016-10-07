Тбилиси, 7 октября, 2016, 14:29 — ИА Регнум. «Я уверен, что 9 октября наше население будет жить в гораздо лучшей Грузии», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили до начала заседания правительства 7 октября.

Giorgi Balakhadze Грузинское будущее

Он призвал население Грузии принять участие в назначенных на 8 октября парламентских выборах и проголосовать за европейское будущее страны.

«Всего несколько часов отделяет нас от 8 октября, когда мы должны провести одни из важнейших для развития нашей страны выборов. Эти выборы будут действительно значительным шагом для демократического будущего Грузии. В первую очередь хочу призвать избирателей, обязательно идите на выборы и проголосуйте за гораздо лучшее, европейское будущее Грузии», — заявил премьер.

Он обратился к главе МВД и выразил уверенность, что его ведомство и его сотрудники сделают все для обеспечения мирных и свободных выборов и защиты голосов всех избирателей.

По словам премьера, правительство Грузии сделало все для создания конкурентной избирательной среды, что неоднократно отмечали и представители мирового сообщества.

Георгий Квирикашвили затронул и происшедший два дня назад факт подрыва автомобиля депутата от ЕНД Гиви Таргамадзе и назвал его фактом, направленным против государства.

«Ведется расследование, и все преступники понесут строжайшую ответственность перед законом, так как это был шаг, направленный против государства», — отметил премьер-министр.

Он выразил уверенность, что выборы пройдут в абсолютно мирной обстановке и население Грузии своим участием в выборах возьмет на себя ответственность за развитие страны.