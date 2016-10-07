Челябинск, 7 октября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Главный нарколог Минздрава Челябинской области Борис Изаровский считает необходимым сохранить доступность легальной водки для малообеспеченных граждан. Об этом он сегодня, 7 октября, сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

klimkin Водка

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минпромторг России направил в правительство РФ предложение по совершенствованию регулирования алкогольного рынка. Чиновники ведомства предлагают снизить цены на алкогольную продукцию, а именно снизить стоимость лицензирования и снять запреты на торговлю через интернет. При этом цена на один из покупаемых алкогольных напитков — водку — может упасть до 100 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра.

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Борис Изаровский не готов однозначно оценить предложение Минпромторга РФ по снижению стоимости бутылки водки почти в два раза. Напомним, сейчас минимальная цена составляет 190 рублей. «Существует много факторов, почему такое решение рассматривается. С одной стороны, надо понимать, что по такой цене (100 рублей) будут покупать алкоголезависимые люди. Люди, которые обеспеченные, они ни за что не купят самую дешевую водку в магазине. Они будут брать гораздо дороже, исходя из того, что там качество будет намного выше», — считает главный южноуральский нарколог.

Отметим, что в настоящее время существует тенденция к ухудшению социально-экономического положения. Как наблюдают некоторые эксперты, люди, ранее имеющие средний доход, переходят в разряд менее обеспеченных. У них будут меняться потребительские предпочтения в силу изменения платежеспособности.

«Да, у людей возникают проблемы. Но, с другой стороны, если мы не предоставим им такую возможность, они будут покупать различные самодельные суррогаты», — сообщил Борис Изаровский.

«Что будет хуже, — задается вопросом нарколог, — продукция все-таки заводского производства, пусть не самого высокого качества, но прошедшая экспертизу, лабораторные исследования. Или люди что-нибудь купят непонятно из чего сделанное и потом получат массу вредных веществ в таком алкогольсодержащем напитке. Поэтому, лучше дать возможность людям покупать в магазине прошедший отбор качественный продукт, нежели им покупать за эту же цену где-то на стороне самодельную, с высокой степенью отравлений, поражений печени, почек и так далее.

Отметим, по данным Роспотребнадзора за 2015 год, в России количество алкоголиков превысило отметку 5 млн человек, что составляет 3,4% от общей численности населения.

Умирает от алкоголя примерно около 500 тыс. человек ежегодно. Со злоупотреблением алкоголя связано напрямую или косвенно 62,1% самоубийств, 72,2% убийств, 60% смертей от панкреатита, 67,7% от цирроза печени и 23,3% от сердечно-сосудистых заболеваний.

Роспотребнадзор по Челябинской области отмечает, что с 2009 года в результате комплекса мер наблюдалось снижение употребления алкоголя. Так, если в 2008 году на душу населения было выпито 13,3 литра, то в 2012 году — 9,4 литра. Снижение составило 29,3%.