Петрозаводск, 7 октября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Петрозаводский городской суд Карелии частично удовлетворил иск администрации Петрозаводска к жительнице города о принудительном изъятии у нее квартиры. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 октября, в пресс-службе суда.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Ржев. Мост через Волгу. 1910

Решением от 5 октября иск администрации Петрозаводска о принудительном изъятии квартиры в связи со строительством путепровода через железнодорожные пути удовлетворен частично. Ответчица должна исполнить решение суда об освобождении жилого помещения не позднее, чем через 6 месяцев с момента выплаты ей компенсации в сумме 1,208 млн рублей. В указанную сумму входит стоимость изымаемой квартиры, причиненные убытки и стоимость соответствующей доли в праве собственности на общее имущество многоквартирного дома, включая стоимость земельного участка, на котором расположен вышеуказанный дом.

Решение не вступило в законную силу.

Свои требования администрация Петрозаводского городского округа обосновывает тем, что ответчица в течение 90 дней со дня получения проекта соглашения об изъятии недвижимости не представила никаких документов о своем согласии либо несогласии с изъятием квартиры.

Напомним, двухполосный путепровод (Гоголевский мост) длиной 318 м проходит через железнодорожные пути магистрали Санкт-Петербург — Мурманск в створе улицы Гоголя, соединяющий центр города с крупным жилым районом Древлянка. Из-за своего аварийного состояния был закрыт для автотранспорта в январе 2013 года.

Реконструкция моста, предполагающая замену прежней постройки, началась 25 августа 2016 года. В церемонии закладки памятной капсулы приняли участие спикер Государственной думы РФ Сергей Нарышкин и министр транспорта Максим Соколов. Завершить первый этап реконструкции предполагается в ноябре 2017 года.