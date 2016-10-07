Москва, 7 октября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В числе тех, кто первым поздравил президента России Владимира Путина с 64-летием, были президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 7 октября.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В первую очередь, конечно, были телефонные звонки коллег по СНГ, интеграционным процессам — это и Назарбаев, и Мирзиёев из Узбекистана, и Алиев, Атамбаев, Рахмон. Они поздравили в числе первых», — уточнил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поздравляя президента России с днём рождения, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Минск заинтересован в плодотворном взаимодействии с Москвой во всех сферах и в углублении равноправного и эффективного сотрудничества в интеграционных форматах.