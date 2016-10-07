Тбилиси, 7 октября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Председатель нынешнего парламента Грузии Давид Усупашвили считает, что 8 октября в Грузии впервые пройдут парламентские выборы, результаты которых определят, каким будет будущее правительство страны. Об этом Усупашвили заявил в своем обращении к народу, которое сделал 7 октября в статусе председателя парламента.

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«Впервые за 26 лет мы идем на парламентские выборы, на которых решится не только вопрос, кто будет в парламенте, но они будут решающими и для формирования исполнительной власти. До этого мы жили в условиях президентского правления, и соответственно, судьба исполнительной власти решалась во время президентских выборов, а президент не был подотчетен парламенту. Сегодня мы впервые идем на такие парламентские выборы, результаты которых непосредственно и прямо определят, какое у нас будет правительство и какими будут ближайшие последствия в вопросе строительства страны. Поэтому завтрашние выборы имеют дополнительную нагрузку, на на нас всех возлагается двойная ответственность», — заявил Усупашвили.

Он обратился к избирательным субъектам и призвал их действовать на высоком уровне, в соответствии с законом и исходя из накопленного опыта. Спикер парламента также подчеркнул важность признания всеми политическими партиями и лидерами тех результатов выборов, которые объявит избирательная администрация.

«Все политические лидеры и партии должны четко заявить, что они признают итоги выборов, которые подведет наша избирательная администрация и не будут использовать цифры, полученные в ходе собственных исследований или подсчетов. Мы безоговорочно можем объявить доверие грузинскому государству и нашей избирательной администрации, так как за последние годы в Грузии были сделаны очень важные шаги по обеспечению политических свобод и избирательной демократии», — заявил Давид Усупашвили.

Он обратился к сотрудникам государственных учреждений, в том числе к правоохранительным органам, и призвал их добросовестно и непредвзято выполнять свои конституционные функции. Спикер парламента отдельно обратился к народу и призвал его 8 октября зафиксировать свой свободный выбор.

«Завтрашние выборы важны еще и потому, что проводятся они в условиях беспрецедентной политической свободы», — отметил Усупашвили и добавил, что большая политическая свобода требует от народа и большей ответственности.

В то же время он предположил, что 8 октября процесс выборов не закончится и во многих мажоритарных округах может быть назначен второй тур выборов.

«Завтра избирательный процесс не заканчивается. Завтра мы начинаем выборы, а закончатся они, как видно, проведением второго тура во многих мажоритарных округах. Это значит, что завтра вечером не все будет ясно. Поэтому мы должны достойно пройти дистанцию от 8 октября до 2 тура и сдать еще один экзамен», — подчеркнул Давид Усупашвили.

Он призвал всех не допускать никаких спекуляций и попыток создания правительственного вакуума, пояснив, что до тех пор, пока в стране не соберется новый парламент, нынешний состав законодательного органа продолжит свою деятельность, а все правительственные структуры будут уполномочены управлять страной.

«Период от 8 октября и до задействования нового парламента будет делом нашей чести. От нас зависит, чтобы эти выборы закончились мирно, справедливо и на благо нашей страны», — заявил Усупашвили.