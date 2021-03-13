Ярославль, 7 октября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Два строительных предприятия Ярославля — «Горстройзаказчик» и «Ярославльзаказчик» будут объединены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете Ярославля. 10 октября в Ярославле состоится совместное заседание советов директоров компаний, принадлежащих городу Ярославлю. На нем буде решаться вопрос присоединения «Горстройзаказчика» к «Ярославльзаказчику». Этот вопрос инициирован мэрией города.

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«Это необходимо с точки зрения экономии ресурсов. Предприятия выполняют схожие функции и можно сэкономить на штатах, прежде всего, на управленческом составе. Это оптимизация. О одной стороны, все выглядит понятно. С другой — пока непонятны планы развития. Если будет строительство Карабулинской развязки, если будет продолжена программа расселения ветхого жилья, которая подходит к концу — предприятие может и понадобиться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член совета директоров ОАО «Ярославльзаказчик», депутат муниципалитета Ярославля Сергей Смоленский.

«Горстройзаказчик» был создан в 1957 году, «Ярославльзаказчик» — в 2005, чтобы помочь городу справиться со строительством объектов к 1000-летию Ярославля. После юбилейных торжеств объемы строительства в городе, особенно социальных объектов, упали. Предприятия занимаются в основном строительством недорогого жилья для госпрограмм.

«Ярославльзаказчик», который будет правопреемником объединенных компаний, недавно возглавил Дмитрий Волончунас, сын экс-мэра Ярославля Виктора Волончунаса, до этого работавший в муниципальном предприятии Химок «Управление капитального строительства». До 2012 года Дмитрий Волончунас работал главным инженером «Ярославльводоканала», откуда ему пришлось уйти после избрания мэром города Евгения Урлашова.

Объединенное предприятие может стать крупным игроком на строительном рынке Ярославля, причем не только в качестве заказчика работ. В уставном капитале «Ярославльзаказчика» находится крупнейший в городе земельный участок, предназначенный для жилищного строительства в районе улицы Калинина площадью 32 гектара.