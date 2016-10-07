Киев, 7 октября, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Украина завершает досудебную работу по привлечению властей Российской Федерации к ответственности за нарушение трех международных конвенций. Об этом 7 октября заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, выступая в Раде, передает ИА REGNUM.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

Он сообщил, что «Украина располагает доказательствами того, что официальная Москва финансирует терроризм в Донбассе, а также проводит политику расизма».

«По трем масштабным конвенциям ведется предсудебная и судебная работа. Я не могу раскрывать деталей наших заявлений: они могут быть использованы страной-ответчиком, чтобы затягивать эти процессы. Но могу точно сказать, что мы сейчас ведем досудебную работу фактически на завершающем этапе, чтобы зафиксировать нарушения со стороны РФ по двум конвенциям — Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по ликвидации форм расовой дискриминации. По этим конвенциям у России нет возможности избежать международного суда, если мы докажем ее причастность», — уточнил Петренко.

Также он считает, что власти РФ нарушили Конвенцию ООН по морскому праву путем незаконного использования недр на континентальном шельфе в Крыму (ведется добыча газа и лов рыбы). «По этой конвенции мы исчерпали все досудебные урегулирования, и сейчас инициируется рассмотрение этого дела в Международном суде ООН», — рассказал Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил МИД начать арбитражное производство против РФ «за нарушения Конвенции ООН по морскому праву». Отмечается, что иск подается «в связи с грубым нарушением РФ международного права, агрессией, которую она совершила против Украины, нарушением права Украины пользоваться природными ресурсами в акваториях Черного и Азовского морей».

Порошенко также отметил, что «иск связан с грабежом Украины в сфере энергетических ресурсов», когда «Россия ворует нефть, газ, добывая их на морском шельфе Украины, происходит кража морских ресурсов и загрязнение наших территорий с негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе и во время строительства Керченского моста».