Петрозаводск, 7 октября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В Петрозаводске проводится проверка по факту смерти 13-летнего ребенка, упавшего со столба линии электропередач. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 октября, в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

ErikaWittlieb Электростолб

Тело погибшего было обнаружено 6 октября. По предварительным данным, мальчик во время прогулки залез на металлическую высоковольтную опору линии электропередач и упал с высоты. От полученных при падении травм он скончался на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.