Канберра, 7 октября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Компания Ford Motor Co. прекратила производство автомобилей в Австралии, сообщает 7 октября Associated Press.

Anonyme Автомобильный завод

Австралийское отделение компании Ford Motor Co. заявило, что прекратило производство автомобилей Falcon XR6. Производственная площадка в городе Мельбурн (штат Виктория) была закрыта, 600 сотрудников потеряли свои рабочие места.

Напомним, компании Ford Motor Co., General Motors Co. и Toyota Motor Corp. объявили в 2013 году, что они планируют закрыть производство в Австралии и сократить 6 тыс. 600 рабочих мест по причине высоких издержек производства, большого расстояния от потенциальных рынков сбыта и растущей конкуренции.