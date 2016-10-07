Ростов-на-Дону, 7 октября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Около 25 тыс. жителей Ростовской области остались без воды из-за коммунальной аварии. Сухими остаются краны в семи населенных пунктах Мясниковского района. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в пресс-службе регионального МЧС.

TanteTati Водопроводный кран

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что порыв произошел в 11:00 в селе Недвиговка. Из-за изношенности трубы на Таганрогском водоводе образовалась пробоина. Из-за этого прекращена подача воды в селах Чалтырь, Мокрый Чалтырь, Крым, Хапры, а также хуторах Недвиговка, Веселый и Калинин.

В ближайшее время спасатели обещают ликвидировать коммунальную аварию и восстановить подачу воды.

Отметим, что это не первый крупный коммунальный порыв, оставивший без воды тысячи жителей Дона. Так, в областном центре около 22 тыс. горожан на несколько часов остались без воды из-за аварии на Октябрьском водоводе. Устраняли последствия ЧП 40 работников ростовского водоканала с помощью 10 единиц спецтехники.

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Между тем, министерство жилищно-коммунального хозяйства региона осталось без руководителя. Владимир Вагин ушел с поста по собственному желанию. Но кабинет руководителя ведомства освободится с 17 октября — по истечении трудового отпуска. Ранее МинЖКХ возглавлял Сергей Сидаш, который теперь назначен заместителем губернатора Ростовской области. Он продолжает курировать сферу ЖКХ.

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