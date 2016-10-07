Челябинск, 7 октября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Трагедией закончилась ночная работа сменного мастера одного из цехов Челябинского металлургического комбината. Сотрудник одного из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла получил производственную травму и скончался до приезда скорой медицинской помощи.

(сс) Tabble Рельс

По словам очевидцев, 31-летний специалист попал под рельсу в ночную смену с 6 на 7 октября. В результате кровопотери, не дождавшись скорой помощи, мужчина скончался. Тело пролежало на месте трагедии до утра.

В настоящее время на месте работает комиссия в составе представителей завода, государственной инспекции по труду, чиновников администрации Металлургического района и следственных органов.

По данным регионального управления СКР, сейчас начата доследственная проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне общероссийского тренда снижения смертельного и тяжелого травматизма, в Челябинской области растет производственный травматизм в горно-металлургической отрасли. 90% травматизации происходит из-за человеческого фактора. Специалисты называют одну из причин, что люди утомляются, вследствие чего у них снижается внимательность на рабочем месте.

Отметим, по данным Челябинскстата за 2015 год в Челябинской области на производстве пострадали 954 человека. В 2014 года пострадавших было 1022.

Больше остальных случаев отмечено в отраслях: добыча полезных ископаемых, строительство, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, обрабатывающие производства.

Буквально в начале октября были осуждены двое сотрудников шахты «Центральная». Их признали виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных работ. Из-за такого нарушения 25 ноября 2015 года на шахте погибли двое рабочих.