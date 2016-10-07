Екатеринбург, 7 октября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Свердловский областной суд признал виновным Сергея Лазарева в организации массовых беспорядков на овощебазе №4. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Судом установлено, что Сергей Лазарев и двое его сообщников организовали 30 мая 2014 года массовые беспорядки на территории овощебазы № 4 по улице Завокзальная. Для реализации злого умысла они привлекли к участию иных лиц. В результате массовых беспорядков было повреждено и уничтожено имущество ООО «Продовольственная база №4» города Екатеринбурга, а также применено насилие в отношении ряда потерпевших. Отметим, что в результате инцидента нормальная работа овощебазы была прервана на два дня.

Уголовное дело в отношении Сергея Лазарева было выделено в отдельное производство, так как, будучи подозреваемым, он скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.

«Злоумышленник был задержан 15 января 2016 года в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбурга, куда мужчина прибыл из Казахстана, где длительное время скрывался от органов следствия. После задержания подозреваемый был отправлен под стражу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В пресс-службе регионального следственного управления подчеркнули, что двое других сообщников осуждённого были привлечены к уголовной ответственности ранее, а ещё один подозреваемый в организации массовых беспорядков находится в розыске.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рассмотрение дела о беспорядках на овощебазе №4 в Екатеринбурге началось в середине мая прошлого года. Тогда перед судом предстало восемь граждан. Суд завершился только к концу года. В итоге двое обвиняемых в организации беспорядков получили реальные сроки лишения свободы, но были выпущены в зале суда, так как осуждённые фактически отбыли назначенное наказание, находясь под арестом во время следствия и суда.

Ещё четверо осуждённых за участие в беспорядках получили условные сроки. А двоих подозреваемых суд оправдал. Их причастность к массовым беспорядкам доказана не была.