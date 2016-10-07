Саратов, 7 октября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. «Здесь отличная конфигурация трассы, одна из лучших в России, она станет круглогодичной и всепогодной», — заявил губернатор Валерий Радаев, передает ИА REGNUM.

mitjamikol Лыжник

В настоящее время в Саратове на спортивном объекте на 5-й Дачной построено здание лыжной базы, заасфальтирована территория стартовой поляны лыжного стадиона, подготовлено место под установку трибун на 400 мест, установлено освещение. Но небольшой лесной участок длиной в 250 м остался без твёрдого покрытия. Глава области поручил изыскать возможность заасфальтировать этот отрезок, чтобы в итоге получилась единая лыжероллерная дорожка длиной порядка 2 км, информирует пресс-служба губернатора.

В здании двухэтажной лыжной базы предполагается разместить лыжное хранилище на 650 пар, помещение для сушки лыж, пункт проката, раздевалки для спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, в дальнейших планах развития лыжного стадиона — строительство второй очереди лыжной базы, где будут находиться гостиничный комплекс для спортсменов, а также столовая.