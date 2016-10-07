Санкт-Петербург, 7 октября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Руководство управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти из гуманитарных соображений предоставит возможность находящемуся под стражей священнику Глебу Грозовскому попрощаться с умершей накануне матерью. Прощание состоится на территории следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной Петербурга. Об этом 7 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь УФСИН Юлия Алёшина.

Andrew Shiva Следственный изолятор «Кресты»

Поскольку следователь отказал родственникам Грозовского в допуске обвиняемого на посещение похорон, прощание с телом матери для Грозовского может быть организовано на КПП СИЗО №1 («Кресты»).

«Получено разрешение, и завтра там будет организовано прощание», — сказала пресс-секретарь УФСИН.

Алёшина пояснила, что траурный кортеж допустят на территорию изолятора, а сама церемония прощания пройдет быстро и с соблюдением всех мер безопасности, чтобы не допустить никаких инцидентов. Грозовский покидать территорию «Крестов» в любом случае не будет, подчеркнули в УФСИН.

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Напомним, мать священника скончалась утром 6 октября после перенесенного в конце сентября инсульта. Родственники ранее просили допустить Грозовского в больницу к умирающей матери, однако следствием в этой просьбе было отказано.

Как сообщалось, 7 сентября Грозовского самолетом доставили в столицу РФ из Израиля, который удовлетворил соответствующий запрос правоохранительных органов России. В ночь на 17 сентября Грозовского по железной дороге этапировали из Москвы в Петербург и поместили в СИЗО «Кресты».

В отношении 37-летнего Грозовского расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ему официально предъявлены обвинения в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек.