Бангкок, 7 октября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Жители тайской провинции Самутсонгкхрам обнаружили в реке Мэкхлонг 14 мертвых шипохвостых скатов, сообщает 7 октября Bangkok Post.

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Начиная с 29 сентября, в реке Мэкхлонг были обнаружены 14 шипохвостых скатов. Местные жители вызвали государственную инспекцию, которая установила, что качество воды в реке резко ухудшилось, сократилось количество кислорода, что, вероятно и привело к гибели скатов.

Группа по охране окружающей среды из соседней провинции Ратчабури подала иск против сахарного завода Ban Pong, обвиняя его в загрязнении реки Мэкхлонг.

Представитель организации по защите окружающей среды Раттавут Валлатханарой сказал, что местные власти взяли пробы воды из сливной трубы сахарного завода.

В настоящий момент местные власти начали расследование причин гибели шипохвостых скатов, которые принадлежат к исчезающему виду.