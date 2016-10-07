Хельсинки, 7 октября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё назвал ситуацию с нарушением воздушного пространства страны российскими истребителями «экстраординарной». «Всякое случается, но это, бесспорно, очень редкий случай, чтобы за сутки воздушное пространство страны нарушалось дважды, — цитирует финское издание Yle Ниинистё.

Vitaly Kuzmin Су-27

По словам министра обороны, Финляндия не располагают информацией о мотивах нарушивших воздушные границы истребителей. МИД республики свяжется с российской стороной с просьбой предоставить объяснения.

По информации финской стороны, вечером в четверг, 6 октября, российские истребители Су-27 дважды вошли в воздушное пространство Финляндии в районе Финского залива к югу от города Порвоо. Истребители ВВС Финляндии были подняты в воздух.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России заявили, что самолёт российских ВКС России «совершал плановый учебно-тренировочный полёт над нейтральными водами Финского залива», который «проходил по строго установленному маршруту». «Во время полёта самолет от маршрута не отклонялся, что подтверждается данными объективного контроля», — подчеркнули в российском ведомстве.