Саратов, 7 октября, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Прокурором Саратовского региона указом президента РФ назначен ранее занимавший пост начальника управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе Сергей Филипенко, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

27 июля кандидатура Сергея Филипенко прошла процедуру согласования в Саратовской областной думе.

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Как следует из биографии Филипенко, он родился в 1973 году в Челябинске, в 1998-м окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры служит с 1997 года, с 2009 года занимал должность зампрокурора Свердловской области. Приказом генпрокурора РФ в декабре 2011-го назначен начальником управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. Женат, воспитывает двух дочерей.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-прокурор Саратовской области Владимир Степанов освобожден от занимаемой должности президентом РФ 2 июня 2016 года. На этот пост он был назначен в феврале 2008 года. Был переведен в регион из Иркутской области.

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