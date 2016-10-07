Радио REGNUM: первый выпуск за 7 октября
Москва, 7 октября, 2016, 15:57 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Минобороны считают, что альтернатив борьбе с терроризмом в его логове нет, а также прорабатывают возвращение военных баз России на Кубу и во Вьетнам;
- Пентагон намерен продолжать свои операции в небе над Сирией;
- Германия подтвердила планы по усилению санкций против России;
- Глава Минтранса объявил о планах по повышению тарифа системы «Платон»;
- В США более 200 атлетов применяли допинг «в терапевтических целях».