Караганда, Казахстан, 7 октября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Прокуратура Карагандинской области призывает СМИ не формировать общественное мнение о невиновности учителя физики из Караганды Юрия Пака, осужденного на два года лишения свободы в колонии общего режима по делу о «заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма».

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

«В средствах массовой информации и в социальных сетях широко обсуждается факт осуждения учителя физики Пак Ю.Д. с формированием общественного мнения о необоснованном его осуждении. В этой связи возникла необходимость разъяснения обстоятельств преступления по данному уголовному делу. С сотового телефона, зарегистрированного на Пак, в экстренную службу «112» поступило сообщение о заложенной в торговом доме «ЦУМ» бомбе. В результате сообщения об акте терроризма в торговый дом осуществлен выезд экстренных служб и правоохранительных органов. Из торгового дома было эвакуировано более 3000 человек. Казыбекбийским районным судом тщательно были проверены доводы как стороны обвинения, так и со стороны защиты, по результатам которого судом постановлен обвинительный приговор. Пак на протяжении досудебного и судебного расследования свою вину в совершении преступления не признал и объяснил, что кто-то воспользовался его телефоном, образцы голоса, взятые в ходе следствия, ему не принадлежат. В ходе досудебной стадии в Караганде и Алматы (Алма-Ате) было проведено три фоноскопических и одна комплексная компьютерно-технологическая экспертизы, три из которых подтвердили принадлежность голоса Пак», — говорится в распространенном сегодня пресс-релизе областной прокуратуры.

В сообщении также отмечается, что во время судебного заседания были проведены еще две дополнительные экспертизы — видео-фонографическая и экспертиза средств компьютерных технологий в Алма-Ате.

«По результатам этих экспертиз подтверждена принадлежность голоса Пак. Процессуальных нарушений при получении образцов голоса у Пак судом не установлено. Судом Пак назначено наказание ближе к минимальному в виде двух лет лишения свободы, с учетом смягчающего обстоятельства — наличие малолетнего ребенка и отсутствия отягчающих обстоятельств. В настоящее время приговор не вступил в законную силу. В этой связи доводим до сведения общественности, что данное преступление относится к категории тяжких, наказание за которое предусмотрено только лишение свободы до 6 лет», — резюмируют в надзорном органе.

Между тем, следует отметить, что звонивший 14 апреля 2015 года в Центр оперативного управления, не сообщал об уже заложенной бомбе, как утверждает прокуратура. Из записи того телефонного разговора четко следует, что мужчина только намеревается заложить бомбу в здании ЦУМа.

Вызывает вопросы у сторонников учителя физики и такой факт: у звонившего, назвавшегося Иваном и сообщившего, что он 10 лет отсидел в тюрьме, был явный акцент, которого нет у осужденного педагога. К тому же, как утвеождает супруга преподавателя Ольга Пак, у ее мужа есть явный дефект речи — он плохо выговаривает шипящие звуки. У звонившего же такого дефекта нет. Есть много и других нюансов, позволяющих защитникам усомниться в справедливости приговора, вынесенного Паку. Именно эти нюансы и легли в основу онлайн-петиции в поддержку Юрия Пака на имя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Все проведенные экспертизы были проведены и получены с грубейшими нарушениями, — говорит один из адвокатов Юрия Пака. Защита также убеждает, что Юрий Пак никак не мог сделать звонок в это время, поскольку находился вместе с другими учителями в другом кабинете. (…) Образцы голоса моего подзащитного были отобраны с элементами обмана, своего письменного согласия он не давал. Все проведенные экспертизы были проведены и получены с грубейшими нарушениями. Данные аппаратуры технического контроля и она в целом рассыпает всю версию следствия о том, что данное преступление совершил мой подзащитный. Просто надо было найти человека, которого надо было посадить на скамью подсудимых, и в силу проводимой кампании в Казахстане о привлечении телефонных террористов к уголовной ответственности закрыть данный статистический показатель. Просто надо было найти человека…», — говорится в петиции.

Суд над Юрием Паком наделал много шума и вызвал большой резонанс в обществе. Неудивительно, что под петицией, адресованной президенту Казахстана, на момент публикации материала уже подписались 4445 человек. Среди тех, кто оставил свои подписи под петицией, жители не только Казахстана, но и Швеции, России и Австралии.