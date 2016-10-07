Москва, 7 октября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В онлайн-голосовании за символы для новых купюр достоинством в 200 рублей и в 2000 рублей победили Севастополь (428 018 голосов) и Казань (421 748 голосов). Об этом сообщается на сайте Твоя-Россия.рф.

твоя-россия.рф Памятная банкнота Банка России образца 2015 года номиналом 100 рублей

Порог в 400 тысяч голосов также превысили Дальний Восток, Сочи и Волгоград. Таким образом, в вечернем заключительном голосовании, которое начнётся в 19:00 мск на телеканале «Россия-1», будут конкурировать только символы Севастополя (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический) и Казани (Казанский кремль и Казанский федеральный университет).

Окончательный результат будет получен при финальном голосовании. «Голоса телезрителей добавятся к показателям, объявленным на сайте, после чего будут названы два города-победителя, чьи символы украсят новые банкноты», — сообщается на сайте.

Уточняется, что Совет директоров Банка России решит, какой из двух городов будет изображен на двухсотрублёвой банкноте, а какой — на банкноте в 2000 рублей.