Вашингтон, 7 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Работа над американским реалити-шоу «Семейство Кардашьян» приостановлено после того, как Ким Кардашьян-Уэст подверглась ограблению в Париже, об этом объявили продюсеры проекта, сообщает портал Variety.com.

Съёмки

По словам продюсеров, в настоящее время они думают только о благополучии звезды, при этом решение о возобновлении работы над шоу еще не принято. Отмечается, что премьера нового сезона намечена, как и до инцидента, на 23 октября.

Сама Ким Кардашьян вернулась в Лос-Анджелес на частном самолете. В полете ее сопровождали мать, Крис Дженнер, и дети — дочь Норт и сын Сейнт, сообщает TMZ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, звезда реалити-шоу стала жертвой вооруженного нападения неизвестных, находясь в одном из парижских отелей. Пятеро налетчиков заперли Ким Кардашьян в ванной, после чего похитили ее ювелирные изделия стоимостью несколько миллионов долларов.