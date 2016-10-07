Москва, 7 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 10 октября выступит на 23-м Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле, в Турции пройдут его переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также ожидается подписание двусторонних документов, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Состоится обсуждение актуальных вопросов российско-турецких отношений, региональной и международной повестки дня. Планируется подписание двусторонних документов», — сообщили в Кремле.

«На полях» форума планируются контакты Путина с другими лидерами стран — участниц мероприятия. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов заявил журналистам, что речь может идти о документах по энергетике, политических аспектах и борьбе с терроризмом.

«Насколько я знаю, предполагается обширная программа двусторонних переговоров, в том числе и подписание документов», — сказал Умаханов.