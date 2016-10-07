Ставрополь, 7 октября, 2016, 13:22 — ИА Регнум.



Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Ставропольский край вошел в тройку лидеров по росту качества образования в сельских школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минобре РФ.

Согласно результатам рейтинга лучших российских школ 2015−16 учебного года, в числе 200 наиболее эффективно работающих сельских школ стало на пять ставропольских школ больше, чем в прошлом году.

Министр образования и науки России Ольга Васильева отметила, что по уровню обучения в сельских школах Ставропольский край вошел в тройку лидеров страны после Краснодарского края и Самарской области.

Краснодарский край прибавил в этом году 27 сельских школ, Самарская область — плюс семь, Ставропольский край — плюс пять.

Отметим, что в рейтинг лучших сельских школ уже третий год подряд входят гимназия № 7 села Донского Труновского района и школа №1 станицы Ессентукской Предгорного района.

Всего по итогам 2015−16 учебного года 14 общеобразовательных организаций Ставропольского края вошли в пять рейтингов лучших образовательных организаций России. В том числе две школы вошли в число 500 лучших школ России.

Это гимназия №24 имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова Ставрополя и школа с углубленным изучением отдельных предметов №5 им. А. М. Дубинного города Пятигорска.

На первом месте в этом рейтинге Президентский физико-математический лицей № 239 Санкт-Петербурга, на втором — республиканский лицей для одаренных из Саранска, на третьем месте московская школа № 1329.

Напомним, 500 лучших школ России — это учебные заведения, которые стабильно показывают высокие образовательные результаты учащихся. Оценка производилась на основе результатов итоговой аттестации и заключительного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников.

Минобром России выбраны также 200 школ с наиболее высокими результатами олимпиад, а также 100 школ, обеспечивающих наиболее высокий уровень подготовки выпускников по математике и другим учебным предметам.