Ставрополье вышло в лидеры в рейтинге лучших сельских школ
Ставрополь, 7 октября, 2016, 13:22 — ИА Регнум.
Ставропольский край вошел в тройку лидеров по росту качества образования в сельских школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минобре РФ.
Согласно результатам рейтинга лучших российских школ 2015−16 учебного года, в числе 200 наиболее эффективно работающих сельских школ стало на пять ставропольских школ больше, чем в прошлом году.
Министр образования и науки России Ольга Васильева отметила, что по уровню обучения в сельских школах Ставропольский край вошел в тройку лидеров страны после Краснодарского края и Самарской области.
Краснодарский край прибавил в этом году 27 сельских школ, Самарская область — плюс семь, Ставропольский край — плюс пять.
Отметим, что в рейтинг лучших сельских школ уже третий год подряд входят гимназия № 7 села Донского Труновского района и школа №1 станицы Ессентукской Предгорного района.
Всего по итогам 2015−16 учебного года 14 общеобразовательных организаций Ставропольского края вошли в пять рейтингов лучших образовательных организаций России. В том числе две школы вошли в число 500 лучших школ России.
Это гимназия №24 имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова Ставрополя и школа с углубленным изучением отдельных предметов №5 им. А. М. Дубинного города Пятигорска.
На первом месте в этом рейтинге Президентский физико-математический лицей № 239 Санкт-Петербурга, на втором — республиканский лицей для одаренных из Саранска, на третьем месте московская школа № 1329.
Напомним, 500 лучших школ России — это учебные заведения, которые стабильно показывают высокие образовательные результаты учащихся. Оценка производилась на основе результатов итоговой аттестации и заключительного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников.
Минобром России выбраны также 200 школ с наиболее высокими результатами олимпиад, а также 100 школ, обеспечивающих наиболее высокий уровень подготовки выпускников по математике и другим учебным предметам.