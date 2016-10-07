Москва, 7 октября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации (РФ) Дмитрий Медведев объявил первому заместителю министра культуры РФ Владимиру Аристархову замечание. Документ опубликован в пятницу, 7 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

government.ru Дмитрий Медведев

«В соответствии со статьей 59 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» объявить замечание первому заместителю министра культуры РФ Аристархову Владимиру Владимировичу», — говорится в документе.

Отметим, что причины замечания в документе не уточняются.