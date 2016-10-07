Токио, 7 октября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Власти Японии ратифицируют Парижское соглашение 2015 года по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу в ближайшее время, заявил министр охраны окружающей среды Японии Коити Ямамото, сообщает 7 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

«Мы хотели бы завершить процесс ратификации как можно скорее», — сказал Ямамото на пресс-конференции 7 октября.

Правительство Японии должно представить законопроект о ратификации Парижского соглашения в парламент страны 11 октября.

Напомним, мировая общественность отнеслась критически к планам Японии по открытию несколько десятков новых ТЭС, работающих на угле. Также критике подверглось стремление премьер-министра Японии Синдзо Абэ расширить строительство японских угольных ТЭС за рубежом.