Красногорск, 7 октября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Московская область в ходе ежегодной Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень», проходящей в эти дни в Москве, подписала четыре соглашения с инвесторами в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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Власти области заявляют, что объем инвестиций в сельское хозяйство Подмосковья будет увеличиваться с каждым годом и все инвесторы намерены дальше расширять свое присутствие в регионе.

«Мы в настоящий момент оцениваем объем инвестиций в сельское хозяйство текущего года только в приоритетных отраслях — свыше 25 млрд руб. Это около 12 проектов, которые реализованы в 2016 году. Если говорить о перспективе, то мы каждый год будем прибавлять 50−70 процентов в объеме инвестиций», — пояснил министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев.

Напомним, Подмосковье представляет на выставке инвестиционные проекты, реализуемые в настоящее время: молочное животноводство, овощи защищенного грунта, рыбоводство, грибоводство и строительство оптово-распределительных центров.