Москва, 7 октября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности указом от 6 октября заместителя главы МЧС России Сергея Воронова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этим же указом от занимаемой должности был освобождён официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По словам Маркина, он переходит на работу в «Русгидро».

Также президент России подписал указ об освобождении от должности прокурора Крыма Наталью Поклонскую. Она была избрана главой комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.