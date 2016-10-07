Москва, 7 октября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. Все пенсионеры, проживающие в России, получат единовременную выплату в размере 5 тыс. в январе 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, соответствующий правительственный законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Право на получение такой выплаты получают лица, постоянно проживающие на территории России и являющиеся, в соответствии с законодательством РФ по состоянию на 31 декабря 2016 года, получателями пенсий.

«Получат ее те пенсионеры, которые по состоянию на 31 декабря этого года уже успели оформить пенсию и получить ее хотя бы один раз», — уточнил замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Николай Панков.

Проживающие за границей пенсионеры — граждане РФ — выплату получить не смогут. Сумма единовременной выплаты будет выплачиваться территориальными органами ПФР в январе 2017 года в порядке, установленном для выплаты пенсии. При этом единовременная выплата, не выплаченная своевременно, будет выплачена позднее.

Выплату смогут получить как работающие, так и не работающие пенсионеры. Пенсионер будет иметь право на единовременную выплату независимо от получения им иных выплат или мер социальной поддержки. При этом сумма единовременной выплаты не учитывается при определении права на предоставление иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законом.

«Выплата стоит дороже индексации»

Удержания на основании исполнительных документов, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, из суммы единовременной выплаты производиться не будут. Расходы федерального бюджета на единовременную выплату составят 221, 697 млрд рублей, выплата коснется более 44 млн пенсионеров.

«Если брать в абсолютных цифрах, в расходах, которые несет федеральный бюджет, эта выплата в сумме более чем 221 млрд рублей — она даже выше, чем если бы была индексация. То есть она дороже стоит», — сказал замглавы Минтруда и социальной защиты Андрей Пудов.

Замминистра пообещал, что правительством будут внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым выплата не будет облагаться НДФЛ. «В ближайшее время они будут внесены в Госдуму», — сказал Пудов.

Выплату не учтут при новой индексации

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) выразил надежду, что следующая индексация пенсии пройдет в соответствии с реальной инфляцией. «ЛДПР поддержала законопроект. Мы сожалеем, что выплату не получат граждане, которые проживают в Абхазии, Приднестровье и Белоруссии, ведь проживающие за границей — это не всегда граждане, проживающие в Майами, Израиле и Германии. Сожалеем, что не удалось финансовому блоку правительства найти средства на полноценную индексацию пенсий и работающим, и неработающим пенсионерам, сожалеем, что эта выплата не будет учтена при последующей индексации пенсии», — отметил он.

Сколько недополучат пенсионеры

Представитель фракции КПРФ Олег Смолин подсчитал, что от замены второй индексации выплатой, пенсионеры сильно потеряют в деньгах: «Конечно, мы поддерживаем законопроект, но есть несколько «но». Пенсия в 2016 году должна была увеличиться на 13% в соответствии с инфляцией за 2015 год. Вместо этого, соответственно, неработающим добавили 4%, работающим не добавили ничего. Таким образом, если мы считаем, что средняя пенсия в России примерно 12 тысяч, получаются следующие простые расчеты: для работающим пенсионерам с февраля недоплачивается ежемесячно 1560 рублей, и за 11 месяцев — 17 тысяч 160 рублей недоплатили. Соответственно неработающим пенсионерам проиндексировано на 4% вместо 13%, соответственно 9% не доплачивается — это около 19 тыс рублей в год. Выплата 5 тысяч — это в одном случае в 2,5 раза недоплачивается, в другом случае это почти в 4 раза меньше. Мы явно перекладываем тяжесть кризиса на плечи тех, кто менее всего обеспечен материально», — подытожил он.

«Чтобы не было плача Ярославны, надо делиться»

В жизни все познается в сравнении, философски заметил депутат Сергей Иванов (ЛДПР) «Что такое эти 220 млрд? Стадион «Зенит — Арена — 66 млрд. Стадион в Ростове, где всего 4 или 5 игр будет сыграно — 22 млрд, полковника МВД взяли — 9 млрд в квартирке завалялось, в Москве поменяли плитку и бордюрчики — 24 миллиарда. Подумайте, когда говорите, что у нас нет денег в стране, может, вы неправильно их расходуете или приоритеты не те?» — сказал он, обратив внимание на вносимые фракцией ЛДПР и другими оппозиционными фракциями законопроекты о том, что «надо делиться». «Чтобы у нас не было плачей Ярославны о том, что у нас нет денег на социальные проекты», — отметил он.

«Справедливая Россия» нашла 1 трлн на пенсии

Депутат Олег Шеин из фракции «Справедливая Россия» также занялся подсчетами. «Решение о замене индексации разовой выплатой влечет за собой выпадение одной или полутора пенсий в год», — сказал он, подчеркнув, что только отказ от регрессивной шкалы отчислений в социальные фонды и возврат к плоской шкале таких отчислений мог бы принести ПФР доходы на уровне 1 трлн рублей. «И это еще скромные подсчеты», — отметил он. Повышение роли профсоюзов и вывод из тени многих работающих с серыми доходами будет способствовать пополнению бюджета Пенсионного фонда, подчеркнул Шеин.

Пенсионеры выиграли

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнул, что правительство заботится о пенсионерах даже в ситуации ухудшающегося положения в экономике. «Экономические итоги первого полугодия 2016 года оказались хуже, чем мы ожидали, нам предстоит рассматривать поправки в бюджет 2016 года, доходы сокращаются на 300 млрд, но даже в такой тяжелой ситуации мы приняли решение о том, чтобы фактически осуществить доиндексацию. Откуда взялась эта цифра — 5 тысяч рублей? Средняя пенсия — 13 тыс 200 рублей. Средняя доиндексация составила бы немногим более 1 тыс. рублей, подсчитайте», — призвал коллег депутат.

Ранее президент России Владимир Путин отдал распоряжение правительству внести в федеральный бюджет на 2017 год расходы по индексации пенсий. «Нужно поддержать людей старшего поколения и социально уязвимых граждан, заложить ресурсы на единовременную выплату пенсионерам, а также на индексацию пенсий по фактической инфляции этого года, предусмотреть федеральные социальные доплаты к пенсиям», — сказал президент.