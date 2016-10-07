Екатеринбург, 7 октября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» (НИИ ОММ) обеспокоены его судьбой. По их словам, учреждение оказалось под угрозой закрытия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Медики отмечают: на данный момент решается вопрос о передаче части земель возле главного здания НИИ ОММ из федеральной собственности в региональную. Если это произойдёт, то территория может быть впоследствии использована, в том числе под коммерческую застройку. А в случае начала строительства будут нарушены санитарные границы, что якобы станет причиной отзыва лицензии у больницы и её закрытия.

Медики разместили в интернете петицию в защиту НИИ «Охраны материнства и младенчества». Отметим, попытки «переселить» институт из центра города ведутся достаточно давно, но в данном случае НИИ ОММ, как полагают его сотрудники, могут просто выселить, причём решиться этот вопрос может уже в 2016 году.

НИИ ОММ — старейшее родовспомогательное учреждение на Урале. Строительство комплекса зданий Медгородка было осуществлено в конце 20-х и 30-х годах прошлого века. Учреждение является уникальным, одним из четырёх в России. В больнице принимают самые сложные роды, в том числе в НИИ ОММ рождаются дети с экстремально низкой массой тела. Сама клиника является настоящей кузницей высокопрофессиональных кадров, а работающие в ней специалисты известны во всей стране.

Впервые слухи о закрытии учреждения и переносе больничного комплекса из центра города появились в 2005 году. Тогда стало известно о предложении регионального правительства перенести научно-исследовательский институт в новый современный комплекс, строительство которого предполагалось начать в районе Широкой речки рядом с госпиталем ветеранов войн. Однако переноса так и не состоялось, а основной корпус НИИ ОММ и вовсе был признан объектом культурного наследия.

Новые предложения о переносе научно-исследовательского института появились после того, как стало известно о включении Екатеринбурга в перечень городов, где будут проводиться матчи группового этапа чемпионата мира по футболу в 2018 году. В 2014-м губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с коллективом больницы пообещал, что перенос НИИ ОММ будет осуществлён только после завершения строительства новых корпусов для больницы. На этот раз рассматривается проект комплекса зданий в Академическом районе города — то есть уже не в центре города, а на одной из его окраин.

В дальнейшем было разработано техническое задание и подготовлен проект новой больницы, строительство которой должно быть завершено к 1 декабря 2017 года. Подрядчиком выступил крупный застройщик в Екатеринбурге «Атомстройкомплекс». Вскоре начались первые работы. Но в середине лета 2015 года стало известно о расторжении контракта с «Атомстройкомплексом». Причём и в правительстве Свердловской области, и в корпорации сообщили, что расторжение произошло по обоюдному согласию. В частности, представители «Атомстройкомплекса» заявили о том, что из-за некоторых параметров технического задания, которые так и не удалось согласовать, построить здание в срок не представлялось возможным.

Более того, в конце 2015 года началось строительство гостиничного комплекса в непосредственной близости от больницы, и появились слухи о возможном переводе части земель, на которых расположены больничные сооружения, из федеральной собственности в региональную с последующей их передачей под коммерческую застройку. В частности, речь шла о недостроенном акушерском корпусе, который начали возводить ещё в 1995 году, но прекратили строительство из-за отсутствия финансирования.

В «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что холдинг действительно ведёт строительство гостиничного комплекса. При этом вопрос о размежевании земли находится в ведении органов государственной власти и рассматриваемая территория не передаётся УГМК.

«Новый 14-этажный отель, вероятнее всего, под управлением Hyatt Place, разместится в непосредственной близости от Центрального стадиона, строго на земельном участке, принадлежащем Уральской горно-металлургической компании. Предполагается, что проект будет реализован к 2018 году, первыми его гостями станут журналисты, которые будут освещать матчи чемпионата мира по футболу. В настоящее время начата процедура межевания неиспользуемой части земельного участка Уральского НИИ ОММ с целью его передачи из федеральной собственности в областную для прохождения через него инженерных коммуникаций, в том числе необходимых для строящегося отеля, кроме того, рассматривается вопрос об обеспечении пожарного проезда к строящемуся зданию через данный земельный участок. Решение этого вопроса находится в компетенции Федерального агентства по управлению государственным имуществом Росимущество и территориального Управления Росимущества по Свердловской области, оно возникло в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Обращаем ваше внимание, что данный земельный участок остается в собственности органов государственной власти и не передается УГМК», — сообщил начальник отдела корпоративного PR УССО ООО «УГМК-Холдинг» Олег Мельчаков.

А вот в НИИ ОММ на данный момент отказываются комментировать ситуацию, ссылаясь на запрет администрации научно-исследовательского института. И несмотря на то, что на сайте организации размещена петиция, в которой указано, что «передача части территории под коммерческую застройку повлечет за собой автоматический отзыв лицензии и прекращение деятельности института как родовспомогательного учреждения», сообщили, что лицензия выдана учреждению бессрочно.

Тем не менее сложившаяся ситуация не оставила равнодушными жителей города. В защиту НИИ ОММ выступили общественники и эксперты. Так, член Общественной палаты Свердловской области Сергей Колясников сообщил, что намерен обнародовать важную информацию. В ней будут указаны ведомства и коммерческие фирмы, которые, по его словам, причастны к процессам, из-за которых может произойти выселение научно-исследовательского института.

Также на рассмотрение представлен акт государственной историко-культурной экспертизы главного корпуса НИИ ОММ на улице Репина, выполненный по заданию Управления государственной охраны ОКН Свердловской области. Эксперты считают, что главное здание медицинского комплекса, сооружённое в стиле конструктивизма, обладает несомненной мемориальной, исторической, архитектурной и градостроительной ценностью, а строения Медгородка являются крупнейшим комплексом павильонной структуры на Среднем Урале.

Как сообщил глава экспертной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин, акт госэкспертизы сейчас находится на рассмотрении городской общественности. Решение будет озвучено до 18 октября. «Если госорган будет согласен с отрицательными отзывами, то в нашем случае это может привести к разным последствиям, в том числе и очень плачевным. Более-менее нормальное последствие, если позволят исправить или доработать экспертизу», — сообщил эксперт корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее государственная экспертиза, которая должна была закрепить за памятником новый статус и защитить его от посягательств, уже отправлялась на доработку в конце августа текущего года. В любом случае даже если объект получит более высокий статус, то это не решит вопрос о возможном прекращении использования больничных корпусов по назначению.

Напомним, что территория НИИ ОММ находится в центре Екатеринбурга. Не секрет, что для застройщиков, участвующих в городском строительстве, и коммерсантов, размещающих свои офисы, центральные районы города являются самыми притягательными. Таким образом, если возобладают интересы бизнеса, а федеральные и региональные ведомства договорятся о размежевании земли, то Екатеринбург может лишиться не только объекта культурного наследия, но и уникальной клиники и её коллектива. Ведь вопрос о строительстве нового здания всё ещё находится в подвешенном состоянии.