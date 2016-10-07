Москва, 7 октября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. На Москву и Подмосковье надвигается скандинавский циклон, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По ее словам, в начале следующей недели возможны заморозки и первый снег.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад в Москве

«В понедельник, 10 октября, ночью температура в Москве понизится до +1 и +3 градусов, по области будет слабые мороз до — 2 градусов. В дневное время в столичном регионе воздух может прогреться до +8 градусов. Ветер порывистый, северо-восточный 12−17 м/с. В воздухе могут появляться маленькие снежинки в ночные часы. Говорить о сильных снегопадах пока рано», — сообщила Паршина.

Специалист Гидрометцентра РФ добавила, что 7 октября в столице ожидаются дожди, днем воздух прогреется до +11 градусов. Такой характер погоды приносит полярный циклон. «Сейчас мы испытываем отступление южного циклона», — уточнила она.

По прогнозу синоптика, в ближайшие выходные, 8−9 октября, в Москве пройдут дожди, температура воздуха будет постепенно понижаться в ночное время. Так, в субботу днем ожидается до +12 градусов, ветер восточный 7−12 м/с, а ночью столбик термометра поднимется до +8 градусов, ветер 5−10 м/с. В воскресенье в дневное время температура понизится до +9 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября в столичном регионе может выпасть первый снег. Синоптики сообщали, что снег возможен только в Подмосковье и в ночное время, когда столбик термометра приблизится к нулевым значениям.