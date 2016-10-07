Москва, 7 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Поправки о статусе самозанятых граждан могут вступить в силу с нового года. Об этом сообщили в Министерстве финансов России, передаёт RT.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Будущий законопроект обсуждается Минфином совместно с Федеральным Собранием и президентской администрацией. Согласно проекту, планируется создание особой категории самозанятых граждан — индивидуальных предпринимателей со льготным режимом уплаты налогов. Этот режим уплаты налогов предполагает нулевую ставку на два-три года и страховые взносы в размере десять тысяч рублей в год.

Человек, подпадающий под эту категорию, сможет выбрать один-три вида деятельности: в том числе уход за детьми и престарелыми, ремонт, производство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября Минфин внёс предложение об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до конца 2018 года самозанятых граждан, добровольно уведомивших о своей деятельности налоговые органы. К этой категории относятся люди, занимающиеся по найму репетиторством, ведением домашнего хозяйства, уборкой, присмотром и уходом за больными, престарелыми людьми или детьми.

Идея временно освободить от налогов эту категорию граждан была озвучена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября: он сказал, что назрела необходимость на два года освободить самозанятых от уплаты налогов и обязательных взносов, чтобы они могли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы.