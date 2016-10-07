Красноярск, 7 октября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Поисковики Красноярского края в рамках «Всероссийской вахты памяти-2016» совершили шесть выездов в западные регионы России с целью поиска останков погибших в годы Великой Отечественной войны солдат-красноярцев.

Красноармейцы салютуют в честь выхода к заливу Фришес-Хафф. Январь 1945

С июля по сентябрь они обследовали территории Лоухинского района Карелии, Бельского района Тверской области, Духовщинского района Смоленской области, Ржевского района Тверской области, Старорусского и Парфинского районов Новгородской области, сообщили ИА REGNUM в агентстве молодежной политики администрации Красноярского края.

«В экспедициях участвовали более 40 ребят из военно-патриотических клубов и объединений Красноярского края. Молодые люди представляли Козульский, Большемуртинский и Манский районы, а также города Красноярск и Бородино. За время поисковых работ бойцы поискового отряда «Феникс» в содружестве с московскими поисковыми отрядами «Единорог» и «Витязь» подняли останки 37-ми воинов Красной Армии», — говорится в сообщении.

Кроме того, они обнаружили два солдатских медальона, один из которых удалось прочесть и восстановить имя погибшего. Им оказался солдат 279 стрелковой дивизии, уроженец Туркменской ССР Илов Рахман 1915 года рождения.

Члены поискового отряда продолжили работу по увековечению памяти сибирских красноармейцев, погибших на Бельской земле, и установили на братской могиле Петропавловского кладбища мемориальную доску четырем бойцам, чьи имена были установлены во время «Вахты памяти-2014».

Как рассказали ИА REGNUM в краевом агентстве молодежной политики, деятельность красноярских поисковых отрядов финансируется из бюджетных средств. «У нас есть госпрограмма «Молодежь в ХХI веке» и в ней подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края». Поисковые работы у нас заложены в эту подпрограмму и финансируются через нее. Отряд «Феникс» у нас базируется в Козульском районе Красноярска», — пояснила специалист агентства.

Всего за время вахты 2016 года поисковики Красноярского края подняли останки 75 бойцов Красной Армии, а также нашли медальон, который в настоящее время находится на экспертизе в Новгороде.

По словам собеседницы ИА REGNUM, в текущем году были обнаружены останки одного солдата из Красноярского края. «Во время поисковых работ красноярцами красноярцы найдены не были, но за рассматриваемый период был найден один красноярец поисковым отрядом «Курган» из Нижнего Новгорода. Нашли его в Тверской области. Это был Авсиевич Константин Михайлович 1909 года рождения», — отметила она.

Константин Авсиевич, уроженец села Большой Ильбин Саянского района, пропал без вести в ноябре 1942 года. Поисковики отряда «Феникс» доставили его останки на малую родину.