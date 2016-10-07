Москва, 7 октября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Сирией о бессрочном размещении авиационной группы России в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября. Все фракции единогласно 446-ю голосами поддержали инициативу президента России Владимира Путина.

mil.ru Российская авиационая группа в Сирии

Соглашение было подписано в Дамаске 26 августа 2015 года и внесено на ратификацию в Госдуму в начале августа 2016 года. В тексте соглашения подчеркивается, что «нахождение на территории САР российской авиационной группы отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».

Минобороны раздумывает над новыми базами

Реализация соглашения о российской авиабазе Хмеймим в Сирии не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета, заявил замглавы Минобороны России Николай Панков. «Реализация соглашения не влечет дополнительных расходов федерального бюджета РФ и будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемого Минобороны России», — сказал Панков.

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В ходе дискуссии представитель Минобороны сообщил, что министерство прорабатывает вопрос размещения военных баз во Вьетнаме и на Кубе. «Что касается нашего присутствия на дальних подступах, то мы этой работой занимаемся», — сказал Панков.

Зачем?

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на успехи ВКС России в Сирии и без постоянной базы. Новые базы следует открывать только в случае действительной необходимости, считает парламентарий.

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Однако, например, на Кубе или в Юго-Восточной Азии никогда не будет уже крупного военного конфликта мировых масштабов, убежден Жириновский: «Базы нужны только там, где возможен военный конфликт — он возможен только на Ближнем Востоке. И будет возможным всегда — и в XXI век, и в XXII век, пока есть газ, нефть, пока есть сунниты и шииты в мусульманском мире, пока есть арабы, турки, персы, пока есть государство Израиль».

Последовательные действия России

Россия — ответственная мировая держава, ведущая открытую внешнюю политику, направленную на сохранение мира и стабильности, отметил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»). «Мы продолжим последовательную борьбу с террористами на сирийской земле, будем наращивать поддержку Сирии, чтобы окончательно освободить территорию страны от бандитов, несущих смерть и разорение», — сказал он.

После угроз в адрес России прозвучавших из Вашингтона о возможных новых жертвах с российской стороны, началась грязная информационная антироссийская кампания, с применением откровенного шантажа и различных провокаций, возмущен депутат. «Голословные обвинения наших военных в атаке на гуманитарный конвой ООН, ни чем не подтвержденные данные об обстреле якобы нашими и сирийскими правительственными войсками мирных городов и умеренной оппозиции, минометный обстрел террористами посольства России в Дамаске и применение США права вето в СБ ООН в отношении нашей резолюции, требующей расследования теракта и привлечения виновных. Все это является откровенным нарушением всех существующих норм международного права и дипломатических взаимоотношений», — подчеркнул парламентарий. «Но мы останемся на своих позициях, невзирая на внешнее давление, угрозы, шантаж и санкции», — заключил Железняк.

Пересмотреть другие соглашения?

Россия должна сделать серьезные выводы на будущее в связи с избранием нового внешнеполитического курса, который заключается в серьезном отстаивании российских интересов в международной сфере, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). «Мы должны делать серьезные для себя выводы на будущее, на то, что мы, наконец-то, в международной практике начали следовать в другом фарватере», — заявил Калашников в ходе обсуждения соглашения о постоянной авиагруппе в Сирии.

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Он также призвал приступить к пересмотру множества двусторонних соглашений России и США по вооружению — в том числе по ракетам средней и малой дальности. «Я очень надеюсь, что мы приступим вслед за этими соглашениями (о сотрудничестве с США в ядерной и энергетических сферах) к пересмотру совершенно ущербного для нас соглашения по ракетам средней и малой дальности, которое мы заключили с американцами давным-давно», — заявил Калашников.