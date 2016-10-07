Париж, 7 октября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд пожелал 6 октября победы на выборах в США кандидату от Демократической партии США, сообщает Europe1.

COP Paris Франсуа Олланд

О своем предпочтении глава Елисейского дворца заявил в ходе речи не без помощи юмора по случаю 20-летия Института им. Жака Делора. В ходе своего обращения он затронул ряд вопросов, в том числе обороны Европы.

«Существуют страны Европы, которые думают, что США будут всегда и всегда смогут защищать их, до такой степени, что покупают оружие исключительно у США, а не у стран Европы», — отметил президент Франции.

«Нужно сказать этим странам, что, если они не будут защищать себя сами, их больше не будут защищать», — подчеркнул он, указав, что «кто бы ни одержал верх на президентских выборах в США — хотя мы надеемся, что это будет скорее одна, чем другой, ни принимая ничью стороны».

«Кроме того, кто бы ни стал президентом, выбранным в ноябре, США уже не будут в том же положении обороны…» — добавил Олланд, специально выбрав женский род для обозначения будущего главы Белого дома [la présidente].

Europe1 указывает, что это уже не первый раз, когда глава Елисейского дворца пытается подчеркнуть свою близость с кандидатом-демократом. Так, на Генеральной ассамблее Олланд настоял на фотографии с четой Клинтон, тогда как именно фонд бывшего президента и первой леди США организовал форум, на котором Олланд мог выделиться в качестве важной фигуры в международных отношениях на фоне многочисленных кандидатов на его пост в Елисейском дворце.