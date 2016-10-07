Вильнюс, 7 октября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. На парламентских выборах в Литве начинают расследовать первые сообщения о подкупе избирателей. Как рассказали ИА REGNUM сегодня, 7 октября, в Генеральном комиссариате полиции Литвы, 6 октября сотрудники полиции отреагировали на одно из таких сообщений.

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По данным полиции, 6 октября в 10:30 в Друскининкай на улице Кудирки для проверки был остановлен автомобиль VW Golf. За рулем сидел 43-летний мужчина, который, согласно информации полиции, возможно, подкупил двух мужчин. В связи с возможным нарушением начато досудебное расследование. За подкуп избирателей мужчине грозит лишение свободы сроком до 4 лет.

Сотрудники главного комиссариата полиции Алитусского округа выясняют точные обстоятельства дела.