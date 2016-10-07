Москва, 7 октября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. На Ближнем Востоке формируется государство, главная задача которого состоит во всемирном терроре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседания Госдумы.

Noofa2401 Террористы

«Здесь образовывается новое государство — там нету напрямую границ, нет правительства, нет никаких выборов и даже денежной единицы. Но они берут суннитскую часть Ирака и суннитскую часть Сирии. И опасность именно в том, что появится государство, главный вид деятельности которого — всемирный террор», — заявил Жириновский.

«Чтоб было понятно и не в обиду коммунистам — это то же самое желание всемирной исламской революции. Исламизация всей планеты — в этом опасность. Опасность была фашизация всей планеты — почти удалось в Европе сделать. Коммунизация — полпланеты было под красными знаменами. Все, кто претендуют на мировой уровень — они опасны, ибо для этого они будут прибегать только к насилию», — продолжил лидер ЛДПР.

Сложившуюся ситуацию в Сирии он сравнил с гражданской войной в Испании 1936−1939 годов: «Сирию сегодня можно сравнить с Испанией — там было республиканское правительство и наступающие франкисты».

В Мадриде СССР спасал республиканское правительство, теперь же Россия спасает официальное правительство Башара Асада, провел параллель Жириновский. «Но эти орды (экстремистов) прут, они получают постоянное финансирование, постоянно получают боевиков — и у нас тоже было много желающих повоевать», — подчеркнул он.

«Поэтому там мы должны помочь местному правительству одержать победу. И в планах у них (террористов) было, свергнув Башара Асада, всех этих освободившихся боевиков, сотни тысяч — бросить в Афганистан. А оттуда вторгнуться в Среднюю Азию», — указал парламентарий.

Этого допустить нельзя, и Россия должна приложить максимум усилий, чтобы конфликт не начал расширяться и охватывать новые регионы. «Там они должны находиться — в Сирии!» — подчеркнул Жириновский.