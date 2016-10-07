Ульяновск, 7 октября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области смертность от туберкулеза с начала 2016 года снизилась на 34%. В рамках исполнения майских указов президента РФ и по поручению губернатора Сергея Морозова в регионе продолжается реализация комплекса мер по дальнейшему сокращению этого показателя.

Алексей Саврасов. Могила (фрагмент). 1870-е

По словам и.о. заместителя председателя правительства — министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Павла Дегтяря, для раннего выявления заболевания необходимо раз в год проходить обследование.

«С начала года профилактические осмотры на наличие туберкулеза прошли около 768,5 тысячи жителей Ульяновской области, охват населения всеми методами исследований вырос на 4,9%. Самые высокие показатели осмотренных граждан за 2016 год зафиксированы в Чердаклинском районе, а также в Димитровграде и Новоульяновске», — сообщил глава ульяновского Минздрава.

Для совершенствования системы профилактических осмотров на туберкулез в регионе продолжают работать 19 центров микроскопии мазка мокроты. За девять месяцев ими обследовано почти 9,9 тыс. человек, сделано порядка 123 тыс. исследований, благодаря чему удалось выявить 136 случаев наличия микробактерий туберкулеза. В отдаленных населенных пунктах также работает три передвижных флюорографа.