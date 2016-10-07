Вильнюс, 7 октября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. После первых дней предварительного голосования на выборах в литовский парламент на избирательные участки пришло 3,5% избирателей или 87 278 человек, сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 октября, в ЦИК Литвы. В первые два дня предварительного голосования в 2012 году свой голос отдали 50 112 избирателей.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

Сегодня и завтра идет голосование на дому. Дома могут голосовать избиратели старше 70 лет, избиратели с ограниченными возможностями, временно нетрудоспособные избиратели.

Избиратели, которые будут голосовать дома, должны будут представить организаторам выборов документ, удостоверяющий личность, и после того, как проголосуют, они получат квитанцию со специальным обозначением, подтверждающую, что конверт был принят.

Напомним, в Литве 5 октября началось предварительное голосование на парламентских выборах. Основной день голосования — 9 октября.